Hoe haalbaar is de verplichting van elektrische bedrijfswagens? En kost dat meer?

In zijn onderhandelaarsnota ijvert federaal informateur Paul Magnette (PS) voor elektrische bedrijfswagens, schrijft ‘De Tijd’. Zo zouden bedrijven enkel nog wagens van de belastingen kunnen aftrekken als die geen CO 2 meer uitstoten. En dat mogelijk al vanaf 2023. Maar daarvoor moeten nog wel enkele problemen opgelost worden, klinkt het bij de sector. “Met zeventien laadpalen in Brussel is het nu dramatisch.”