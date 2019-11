Nicht volgt route van Théo Hayez op nacht van verdwijning: “Hij moet drugs genomen hebben. Als je bij je verstand bent, kom je hier niet”

Het zou best kunnen dat Théo Hayez – al dan niet bewust –drugs genomen had op de avond waarop hij verdween in het Australische Byron Bay. Dat zegt de nicht van de Belgische rugzaktoerist in de nieuwe aflevering van de podcast The Lighthouse.

Aan de hand van de gegevens van zijn Google-account gingen de makers van de podcast The lighthouse na waar de Belgische rugzaktoerist gelopen kan hebben op de avond van 31 mei 2019, toen hij spoorloos verdween. Dat levert mogelijk een nieuwe piste op in de zoektocht naar de 18-jarige jongeman.

Foto: EPA-EFE

In de nieuwe aflevering hoor je de podcastmakers door een bosrijk gebied in Byron Bay stappen, op de plaats waar Hayez zich enkele minuten voor middernacht bevond. Het is moeilijk terrein om over te bewegen, hoor je ze denken, en ze vinden het dan ook raar dat Théo er zo snel door geraakt is.

“Misschien had hij drugs gebruikt”, zegt zijn nicht Lisa. “Als je MDMA of LSD genomen hebt, ben je zo ver weg dat je niet meer weet wat je doet. Je denkt er niet bij na en gaat gewoon.” Ze benadrukt wel dat Théo bij haar weten geen drugs nam. “Maar het kan best dat iemand iets in zijn drank gedaan heeft. Ik ben daarvan overtuigd. Als je bij je volle verstand bent, kom je hier ’s nachts niet op je eentje.”

In de podcast hoor je ook Tommy Volk, een 62-jarige man die een illegale camping in het gebied uitbaat. “Dit is een jungle”, zegt Volk, die Théo naar eigen zeggen niet gezien heeft. “Er liggen overal omgevallen bomen, je moet voortdurend wegduiken om je hoofd niet te stoten. Je moet heel voorzichtig zijn. ’s Nachts heb je een fakkel nodig, want dan is het hier heel erg donker. Ik raad mensen af om hier nachtelijke wandelingen te maken zonder licht.”

De aflevering laat dan ook veel ruimte voor speculatie. Zo wordt geopperd dat het plausibel is dat Hayez die avond niet alleen naar daar gewandeld is en bovenaan ruzie heeft gekregen met een slechte afloop. Maar het is ook niet uitgesloten dat iemand de gsm van de jongeman afgenomen heeft en daarmee naar boven gewandeld is. Alle pistes liggen nog open.

Vrijwilligers zoeken verder

De officiële zoektocht naar Théo Hayez werd in september afgeblazen, maar vrijwilligers speuren – in samenspraak met de familie Hayez – nog steeds naar de jongeman. Hij werd het laatst gezien op de avond van 31 mei. Hij bracht een bezoek aan de bar Cheeky Monkey’s.