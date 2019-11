Brigitte Bardot kritisch over kangoeroevlees in Carrefour

In een open brief naar Carrefour België, Carrefour Frankrijk en Auchan veroordeelt Brigitte Bardot de verkoop van kangoeroevlees in de winkels. Daarmee sluit de actrice zich aan bij de campagne van GAIA ‘Red de kangoeroe’.

Brigitte Bardot Foto: AFP

“Ben je het niet beu om in uw winkelrekken, lijken ten toon te stellen, stukken dierlijk vlees gevuld met leed waarvan de lijdensweg u zou moeten doen overgeven?”, schrijft Bardot scherp. Ons land speelt een sleutelrol in dit hele verhaal: België is wereldwijd de grootste importeur van kangoeroevlees.

Begin dit jaar lanceerde GAIA een nieuwe campagne met als doel een einde te maken aan de handel en verkoop van kangoeroevlees in ons land. Jaarlijks worden in Australië ongeveer 1,6 miljoen kangoeroes op een uiterst wrede manier bejaagd en gedood. Daarmee is de kangoeroe de meest bejaagde wilde diersoort ter wereld. In 2016 importeerde België meer dan 632 ton kangoeroevlees, wat gelijk staat aan ongeveer 180.000 kangoeroes. Dat maakt van ons land ’s werelds grootste importeur van kangoeroevlees. Bardot steunt GAIA in zijn campagne en vraagt onder meer aan Carrefour België om op te houden met de verkoop van dat martelvlees. “STOP deze onmenselijke afschuwelijkheden, stop deze enorme verwoestingen voor macht, geld. Geef het goede voorbeeld, anderen zullen u volgen.”

In haar brief verwijst Bardot niet enkel naar het enorme dierenleed maar ook naar de twijfelachtige hygiënemaatregelen en mogelijke gevaren voor de volksgezondheid – iets wat GAIA begin dit jaar ook aankaartte. Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: “Aldi, Colruyt, Delhaize en Lidl gaven al het goede voorbeeld. Net zoals Brigitte Bardot vragen wij Carrefour om de juiste beslissing te nemen en kangoeroevlees uit de rekken te halen.” Net als Carrefour België blijven andere merken zoals Cora en Match kangoeroevlees verkopen tijdens de eindejaarsperiode. GAIA vraagt ook aan hen om deze producten uit hun aanbod te verwijderen.

Via www.reddekangoeroe.be kan iedereen de petitie tekenen voor een verbod op de verkoop van kangoeroevlees.