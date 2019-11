En plots traint er een scheidsrechter mee bij Antwerp: “Elkaars leefwereld beter leren begrijpen”

Wie op 13 november aanwezig was bij de training van Antwerp, proficiat. U hebt een primeur in het Belgische voetbal meegemaakt. Scheidsrechter Erik Lambrechts trainde namelijk mee met de spelers van de Great Old, aldus Het Laatste Nieuws. Hoofdstuk één in een project van het Referee Department.

Dat bepaalt dat alle scheidsrechters uit 1A een training van een eersteklasser bijwonen. Lambrechts mocht de spits afbijten bij Antwerp, andere refs en clubs volgen later als de planning het toelaat.

“De bedoeling is dat spelers, trainers en de scheidsrechters elkaars leefwereld beter leren begrijpen”, aldus Frank De Bleeckere, de rechterhand van bedenker van het plan Bertrand Layec (technisch directeur Referee Department). “In de praktijk doen de scheidsrechters mee aan de fysieke oefeningen, fluiten ze een onderling wedstrijdje en lunchen ze nadien samen. En er is ruimte om vragen te stellen. Het is een ideaal moment om bijvoorbeeld toelichting te geven over de videoref.”

Van ‘vriendjes worden’ is uiteraard geen sprake want neutraliteit is van cruciaal belang voor een scheidsrechter. Het Referee Department stelt dan ook dat een ref die meegetraind heeft bij een club daarvan de weken erna geen wedstrijd zal fluiten.