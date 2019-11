Belgische stroomprijs bij duurste van Europa

In de Europese Unie betalen enkel de Duitse en Deense gezinnen meer voor hun elektriciteit dan de Belgische. Dat wordt nog maar eens bevestigd door cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat over de eerste jaarhelft van 2019.

Gemiddeld bedraagt de elektriciteitsprijs in de EU voor gezinnen 21 euro per 100 kWh. Tussen de landen zijn grote verschillen. In Duitsland betalen huishoudens het meest: 30,9 euro per 100 kWh, gevolgd door de Denen (29,8 euro) en de Belgen: 28,4 euro.

Aan het andere uiteinde staan onder meer Bulgarije (9,9 euro), Hongarije (11,2 euro) en Litouwen (12,5 euro).

Is ons land duur voor elektriciteit – vanwege allerlei taksen, heffingen en verplichtingen die via de stroomfactuur worden doorgerekend – dan is dat niet het geval voor aardgas. België noteert in de middenmoot met een prijs van 5,54 euro per 100 kWh, tegenover een Europees gemiddelde van 6 euro. De duurste gasfactuur is voor de Zweden (11,8 euro), de Nederlanders (9,2 euro) en de Denen (8,6 euro).