Belgisch wondermiddel tegen hooikoorts blijkt niet te werken: grootste aandelencrash op beurs sinds 2001

Een Belgisch medicijn tegen hooikoorts blijkt niet te werken, of toch niet het verhoopte effect te hebben. Asit Biotech, dat zijn bestaansrecht had gebaseerd op dit wondermiddel, zag zijn beursaandeel 82 procent in waarde verliezen. Het is de grootste crash van een aandeel op de Brusselse beurs in één dag sinds 2001. Ook de overheid had fors geïnvesteerd en moet vrezen dat belastinggeld verloren is.