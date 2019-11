Dries Mertens krijgt “boete van 145.000 euro”, maar is lang niet het zwaarste slachtoffer van woeste Napoli-voorzitter

Wie speler van Napoli is, mag zich verwachten aan een stevige boete. La Gazzetta dello Sport heeft dinsdag een lijst naar buiten gebracht met de specifieke som per voetballer. Achter de naam van Dries Mertens staat een bedrag van 145.000 euro.

LEES OOK. De oorlog is officieel begonnen bij Napoli: voorzitter legt Dries Mertens en co zware boetes op (en dat is nog maar stap 1)

Het loopt al een tijdje niet goed in Napels. De Italiaanse club staat na dertien speeldagen pas zevende in de Serie A en begin november speelde het teleurstellend gelijk in de Champions League tegen RB Salzburg. De spelers moesten van voorzitter Aurelio De Laurentiis verplicht op trainingskamp (lees: strafkamp), maar weigerden en vertrokken prompt huiswaarts. Daarop dreigde de voorzitter met juridische stappen tegen zijn eigen spelers.

Volgens La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport heeft de flamboyante Italiaan de lonen van zijn spelers voor de maand oktober voorlopig geschorst en is hij van plan alle salarissen met 25 procent te verlagen. Maandag werd al bekend dat de Braziliaanse middenvelder Allan zelfs de helft van zijn maandsalaris zou moeten afgeven na een confrontatie met Edoardo De Laurentiis, de zoon van voorzitter Aurelio en vicevoorzitter van de club.

Mertens en Insigne. Foto: REUTERS

In totaal zou De Laurentiis 2,3 miljoen euro aan boetes willen innen. De Gazzetta publiceerde dinsdag de volledige lijst met spelers en bedragen. Wat blijkt? Niet Allan, maar kapitein/clubheld Lorenzo Insigne zou aanzien worden als de aanstoker van de ‘muiterij’ tegen de voorzitter en een boete van 350.000 euro krijgen. Dan volgt Allan met een van 250.000 euro, gevolgd door Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Hirving Lozano. En Dries Mertens? Die zou 145.000 euro van zijn bruto maandsalaris moeten afgeven.

De arbitragecommissie die hierover moet beslissen, zou eind februari uitspraak moeten doen. En dat is nog maar het begin want de club zou van plan zijn de zaak voor het arbitragehof van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) te brengen. Ook een zaak bij een burgerrechtbank wordt overwogen.