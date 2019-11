Bo Coolsaet (80) schuldig aan aanranding en verkrachting: “Beklaagde misbruikte positie om lusten bot te vieren”

De bekende uroloog Bo Coolsaet (80) is door de rechtbank schuldig bevonden aan de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënt. De rechter veroordeelde Coolsaet tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Het openbaar ministerie had nochtans de vrijspraak gevraagd. Volgens zijn advocaat gaat Coolsaet in beroep.

De rechtbank is niet mild voor Bo Coolsaet. Zo oordeelt de rechter dat de feiten waarvoor hij terechtstond “laakbaar en verwerpelijk” zijn. De uroloog misbruikte volgens de rechter ook zijn functie “om zijn lusten bot te vieren”. “Zijn praktijken waren schokkend voor de hele maatschappij”, zo klonk het. “Het slachtoffer stond als jonge patiënte in een totaal ondergeschikte positie tegen de (zelfverklaarde) expert in het vakgebied, die bovendien een kennis was van haar ouders.”

En dus werd Coolsaet veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Hij wordt ook nog eens tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Zijn slachtoffer krijgt een morele schadevergoeding.

Coolsaet gaat volgens zijn advocaat in beroep. “Vanzelfsprekend is mijn cliënt verrast door de uitspraak”, zegt meester Kris Luyckx. “Dit is een dossier van believers en non believers. De rechtbank zit in het kamp van de believers.”

Gekust en betast

Het slachtoffer is nu 29 jaar, maar was 15 toen ze in mei 2006 Coolsaet consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde “interstitiële cystitis”, of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben.

Het slachtoffer had het bijzonder moeilijk met de feiten en schaamde zich. Nadat ze in therapie was gegaan bij een psychiater besloot ze in oktober 2015 om een klacht in te dienen voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.

Nog veertien slachtoffers

Coolsaet ontkende de aantijgingen met klem. Ook het openbaar ministerie meende dat er onvoldoende bewijzen waren van grensoverschrijdend gedrag en had de vrijspraak gevorderd. Maar in de loop van het proces meldden zich uiteindelijk nog veertien mogelijke andere slachtoffers. Toch bleef het Antwerpse parket al die tijd de vrijspraak vragen.

De rechtbank vond de feiten dus wél bewezen. “Beklaagde misbruikte op schromelijke wijze zijn positie als arts om zijn eigen seksuele lusten te botvieren op een jong meisje in volle seksuele ontwikkeling.” De feiten zijn volgens de rechtbank niet alleen schokkend voor het slachtoffer en haar omgeving, maar ook voor de hele samenleving, die op de medische wereld moet kunnen vertrouwen. “Dergelijke feiten ondermijnen dit vertrouwen op ernstige wijze.”