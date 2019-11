Na 36 jaar in de cel voor moord komen drie onschuldige mannen vrij

Drie tieners werden in 1983 gearresteerd voor de moord op een 14-jarige jongen omwille van een jasje. Gisterenavond kwamen ze vrij.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins en Andrew Stewart verlieten maandag om 17.15 uur lokale tijd de rechtszaal als vrije mannen. 36 jaar geleden kwamen ze er terecht voor de moord op Dewitt Duckett. De 14-jarige jongen werd in november 1983 doodgeschoten in de gang van een middelbare school in Baltimore, volgens de aanklagers omwille van zijn Georgetown University jasje.

De drie, allen zestien op dat moment, werden op Thanksgiving gearresteerd. Volgens The Washington Post focuste de politie zijn onderzoek meteen op de drie, ondanks verschillende getuigenissen dat een andere 18-jarige man de schutter was. Chestnut, Watkins en Stewart zaten die ochtend van de moord niet in de les maar wandelden rond in de gangen van de middelbare school Harlem Park. Een bewaker zag de drie de school verlaten, een half uur voor de moord. Hij vergrendelde de deuren van de school na hun vertrek. De aanklager beweerde destijds dat ze opnieuw binnen geraakt waren. Een jasje van de Georgetown University werd in de slaapkamer van Chestnut gevonden. De drie werden veroordeeld en levenslang naar de cel gestuurd.

De zaak doet denken aan de Central Park Five: Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana en Korey Wise. De vijf tieners zaten jaren in de gevangenis voor de brutale verkrachting van een joggende vrouw in Central Park in New York. De mannen kwamen jaren later vrij toen de echte dader de aanval bekende.

Chestnut hield de zaak onder de aandacht van de aanklagers in Baltimore. Een onderzoekscel in Baltimore, dat nieuw licht op oude zaken werpt, heropende begin dit jaar het onderzoek. Volgens aanklager Marilyn Mosby bevatte het oorspronkelijke onderzoek fouten. Er werd bewijs dat naar een andere dader leidt genegeerd, en valse getuigenissen werden aangemoedigd. Mosby wijst naar de andere tiener, de 18-jarige Michael Willis, als dader. Hij is inmiddels dood.