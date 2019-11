Jaar geen pyrotechnisch materiaal gebruiken of match achter gesloten deuren, Antwerp reageert: “Nieuwe klap”

De Geschillencommissie legde Antwerp vorige week een maximumboete van 5.000 euro op én een voorwaardelijke match achter gesloten deuren. Dit mede omdat er tijdens de match op Genk een rookpot terecht was gekomen op een vrouwelijke fan in een rolstoel. In een persbericht reageerde de Great Old op de straf.

“We hebben begrepen dat de bevoegde instanties over heel wat beelden van verschillende individuen beschikken en dat alle personen die geïdentificeerd worden door de Politie zullen vervolgd worden. De club zal het niet nalaten om de mogelijke schade te verhalen bij de geïdentificeerde supporters”, klink het. “Concreet betekent dit dat, indien er vanaf de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen en dit tot 30/11/2020, opnieuw pyrotechnisch materiaal wordt gebruikt tijdens een thuis- of uitwedstrijd, RAFC een wedstrijd achter gesloten deuren zal moeten spelen.”

“Na de recente veroordeling voor de Europese campagne, zijnde 5.000 supporters minder tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd, is dit opnieuw een klap. Niet in het minst voor het supporterslegioen zelf. De club is zich ervan bewust dat meningen over wat al dan niet tot ‘sfeer maken’ behoort historisch gegroeid en bepaald is. De voorbije 15 jaar is echter een duidelijk kader gecreëerd zowel op nationaal vlak als door UEFA, dit over de voetbal- en andere instanties heen.

“Op het hoofdkantoor van UEFA kreeg RAFC oprechte felicitaties voor het knappe sportieve parcours en voor de verwezenlijkingen op infrastructureel en organisatorisch vlak. De sfeer en passie van en door de RAFC supporters werd ook daar als uniek beschreven. Maar bekers gooien en spreekkoren zullen nooit onder de noemer sfeer vallen en voor alle andere zaken dient een club binnen het bestaande kader te blijven, tenminste als het de ambitie is van de club om in de toekomst nog Europese wedstrijden te spelen”, aldus Antwerp.