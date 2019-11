Dodelijk ongeval in Rotselaar, vrouwelijke fietser overleden

Ongeval in Rotselaar - Beeld: Alain Trappeniers. Video: Het Nieuwsblad

Rotselaar - In Rotselaar is dinsdagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Een vrouw kwam daarbij om het leven.

Het beruchte zwarte rondpunt in Rotselaar heeft opnieuw slachtoffers gemaakt. Een Poolse vrachtwagen en een elektrische fietser kwamen er met elkaar in aanraking. De klap was enorm, de fietser, een vrouw van middelbare leeftijd, overleefde het ongeval niet.

De gemeente wil de rotonde, gelegen op een zeer druk punt, aanpakken maar de plannen die voorliggen werden niet positief onthaald door de buurt.