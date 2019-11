Deze beker maakt rondje trakteren weer wat goedkoper

Deinze / Nevele - Herbruikbare bekers zijn goed voor een milieu maar helaas vaak slecht voor je portemonnee: wie een rondje trakteert, betaalt behalve de drank ook de waarborg op de beker en krijgt die vaak niet terug. ‘Goodless’ komt met de oplossing. In de beker zit een chip, zodat de waarborg altijd terugkeert naar wie hem eerst betaalde.

Je kent het vast wel. Je bent op een festival of voetbalwedstrijd waar met herbruikbare bekers wordt gewerkt. Je geeft een rondje en betaalt behalve bier of frisdrank ook de waarborg op de bekers voor al je vrienden. Met andere woorden: een dure traktatie.

Wat daarna gebeurt is minstens even herkenbaar. Ofwel gaat iemand anders van het gezelschap om het volgende ronde met de bekers die hij of zij inruilt. Ofwel verdwijnen de bekers in de massa. Gevolg: de betaler van het eerste rondje krijgt zijn waarborg zelden of nooit terug. Het is dé doorn in het oog bij het ecologische systeem van herbruikbare bekers.

Goodless, een start-up van Deinzenaar Sander Van Waes met kapitaal van ondernemer Rudi De Kerpel, komt nu met de oplossing. Met Goodless ontwikkelde hij een nieuwe soort herbruikbare beker. De slimme bekers zijn gemaakt uit polypropyleen, 100% herbruikbaar én voorzien van een chip. Bij elke betaling van een consumptie wordt de SmartCup gekoppeld aan het persoonlijke account van de gebruiker.

Wanneer de beker leeg is en gedeponeerd wordt in een zogenaamde collector of ‘SmartBin’, krijgt de consument automatisch die het rondje betaalde het tegoed teruggestort. De slimme vuilnisbak weet dankzij de chip wie de waarborg betaalde, en die krijgt dat dezelfde dag terugbetaald. Geen lange wachtrijen aan de bar, geen extra personeelskosten én vooral: geen plastic puinhoop meer. Makkelijk, voor zowel consument als organisator.

“We anticiperen met onze bekers op de nieuwe wetgeving die binnenkort van kracht gaat, maar ook op een maatschappelijke evolutie”, zegt Sander Van Waes (29) Mensen beseffen steeds meer dat we maar één planeet hebben. Het beeld van platgetrapt plastic na een evenement hoort daar niet bij.” Volgens de jonge ondernemer gaat een Goodless-beker drie jaar mee en kan hij zo 450 wegwerpbekers vervangen.

De afgelopen weken waren er een aantal tests, en nu willen Van Waes en De Kerpel het systeem op grote schaal uitrollen. “Tegen het einde van dit jaar zullen anderhalf miljoen bekers mét chip hebben”, zegt De Kerpel. “Grote evenementen zoals de Gentse Feesten kunnen ons dus bellen.”