Arbeider overleden week na ongeval in liftschacht op bouwwerf in Lochristi

Lochristi - Een 26-jarige man die midden november gewond raakte bij een arbeidsongeval in een liftschacht op een bouwwerf in het Oost-Vlaamse Lochristi, is aan zijn verwondingen overleden. De inspectie van Toezicht op het Welzijn op het Werk onderzoekt de omstandigheden van het ongeval nog, zegt het Gentse arbeidsauditoraat.

Het ongeval gebeurde op 15 november op een bouwwerf aan Dorp-Oost in Lochristi. De man viel in een liftschacht die op verschillende verdiepingen afgedekt was met een houten plank. Op een plank stonden ook stenen en de plank begaf het, waardoor de arbeider naar beneden viel.

Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd in een coma gehouden, maar overleed een week later aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar het ongeval en de verantwoordelijkheden loopt nog.