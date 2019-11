Club Brugge-spits Mbaye Diagne “reist op eigen houtje naar Turkije” voor Europese wedstrijd tegen Galatasaray

Geen Mbaye Diagne in de selectie bij Club Brugge voor de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray. Maar dat wil niet zeggen dat de spits dinsdag een extra training inlaste voor zichzelf. Journalisten van Proximus Sports kwamen Diagne namelijk tegen op de luchthaven van Zaventem, waar hij op eigen houtje richting Turkije zou gaan vliegen.

Maandag zei trainer Philippe Clement nog het volgende over de spits die door Galatasaray verhuurd wordt en de wereld rondging met een penaltydebacle in Parijs. “Hij staat nu op het trainingsveld in Brugge. Ik focus me echter liever op de spelers die in Istanbul zijn. Pas op, die situatie van Diagne kan over enkele dagen helemaal anders zijn. Dat hangt af van hoe hij zich gedraagt. Het is aan hem om te tonen dat hij een deel van het team wil zijn. Als dat gebeurt, kan hij snel terug zijn.”

Foto: Instagram Proximus Sports