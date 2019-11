Jonge vrouw slachtoffer van carjacking in Genk, geen spoor van gemaskerde daders

Genk -

Een medewerkster van Carrefour Market aan de Maaseikerbaan in Genk is maandagavond het slachtoffer geworden van een carjacking. Rond 19.30 uur liep ze over de parking naar haar voertuig. Op het ogenblik dat ze in haar wagen stapte, doken drie gemaskerde personen op. Ze trokken haar uit de auto en gooiden ook haar rugzak buiten. Vervolgens vertrok het trio in het tien jaar oude voertuig.