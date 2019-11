Politie verkoopt 1.200 kilogram kogelhulzen

Antwerpen - Lost de Antwerpse politie dan zo veel schoten? Hoe raken ze aan zo’n gigantische voorraad kogelhulzen? Liefst 1.200 kilogram aan kogelhulzen kan je nu op de kop tikken via de veilingsite van I&O, waar geregeld afgedankte politie- en brandweervoertuigen worden verkocht. Kan iedereen die kopen?

Een grote witte bak vol. Zo’n 1.200 kilogram hulzen in totaal. Dat is wat de Antwerpse politie in de aanbieding heeft. “De kogelhulzen komen van onze schietstand. Het is de buit van een half jaar tijd”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Agenten moeten geregeld oefenen in de schietstand. Door de hulzen te verzamelen en die daarna openbaar te verkopen, houden we er nog iets aan over”, zegt Bruyns.

Ze worden nu per openbaar bod verkocht via de veilingsite. De koperen hulzen moeten minimaal 780 euro opleveren. De koper moet zelf ook zorgen voor de nodige grote bakken of ander verpakkingsmateriaal, want de grote witte bakken waarin de hulzen nu liggen, worden er niet bijgeleverd.

“Enkel erkende kopers met de nodige vergunningen komen in aanmerking. We willen verhinderen dat de kogels via illegale circuits worden verkocht”, zegt de politie nog.

En nog iets: de koper moet binnen de maand na ophaling een officieel attest van vernietiging kunnen voorleggen.

Geel koper is momenteel 2,40 euro per kilogram waard op de officiële markten.