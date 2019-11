Goed nieuws voor Anderlecht: Vincent Kompany traint opnieuw met de groep (en hij is niet alleen)

Dan toch eens goed nieuws voor de Anderlecht-fans. Vincent Kompany stond vanmiddag met de groep op het oefenveld in Neerpede. Twee maanden nadat hij tijdens de bekerwedstrijd op Beerschot geblesseerd het veld moest verleden, lijkt de hamstringblessure zo goed als verleden tijd. Of Kompany volgend weekend speelt, is evenwel nog niet duidelijk.

De verdediger werd terug op het veld verwacht na de interlandbreak maar afgelopen weekend was er van Kompany nog geen sprake. Daar zou nu dus verandering in kunnen komen. En Kompany was niet de enige die zich na blessure opnieuw op het trainingsveld toonde. Ook Sandler en Trebel waren van de partij zodat de spoeling de komende weken vermoedelijk ietwat minder dun zal worden. Blijft voorlopig nog wel geblesseerd: Dimata. Maar ook hij werd recentelijk opnieuw in Neerpede gesignaleerd.

Kompany en Sandler.