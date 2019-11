Matthias De Clercq (Open VLD) herhaalt pleidooi voor paarsgroene regering: “Tijd voor echte hervormingen”

Matthias De Clercq (Open VLD) is voorstander van een paars-groene coalitie. Dat maakt de Gentse burgemeester duidelijk via Twitter. “Het is tijd voor echte hervormingen”, schrijft hij.

De Clercq windt er geen doekjes om: volgens de Open VLD’er moet de stap gezet worden naar paars-groen om een liberaal, sociaal, ecologisch en humaan beleid te voeren. “Het is tijd voor échte hervormingen”, zegt hij op Twitter. “Het is tijd voor de herovering van de hoop.”

We moeten nú, mét overtuiging, de stap zetten naar paars-groen. Voor een liberaal, sociaal, ecologisch en humaan beleid. Het is tijd voor échte hervormingen. Het is tijd voor de herovering van de hoop. — mathias de clercq (@MathiasDeClercq) November 26, 2019

De Clercqs mening over de federale regeringsvorming is geen publiek geheim. Enkele weken geleden schreef de Gentse burgemeester nog een opiniestuk in De Standaard over waarom paars-geel níet en paars-groen wél zou werken. “Veel politici blijven de burgers intussen bestoken met de gedachte dat alleen paars-geel de oplossing is en zou leiden tot een krachtige regering. Het is een obligaat shakespeareaans schouwspel waaraan de burger geen enkele boodschap heeft”, zei hij in zijn pleidooi. “Ook in mijn partij zijn er nogal wat mensen die blijven geloven dat er geen andere optie is en dat de N-VA absoluut in de regering moet zitten. (...) Het zou een coalitie worden van machteloosheid, wantrouwen en gekibbel zonder een positieve, optimistische en bezielende visie die de burgers perspectief kan bieden.”

