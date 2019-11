“Die ene seconde niet opletten en het verandert je hele leven.” Ik heb het zo vaak gehoord en toch bezondig ik er mij ook aan

“We zullen je missen, radio-icoon Leen Demaré”, lees ik op het scherm van mijn hippe iPhone terwijl ik in de auto rijd. Op de snelweg, braaf 120 per uur. Vervolgens passeert een ‘inspirational quote’ op Facebook. Zo eentje van het allooi ‘believe in yourself en drink wijn’ of zoiets. Ondertussen haalt een vette bak met van die nazikoplampen me rechts in. Ik rij door. En lees: “Een gitzwart jaar op de weg. Het was een ware catastrofe. Het aantal verkeersdoden is met zeventien procent gestegen.”