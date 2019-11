Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Haacht

Haacht - Op het kruispunt van de Kloosterstraat en de Werchtersesteenweg in Haacht is dinsdagnamiddag een 74-jarige fietser om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat de fietser in aanrijding was gekomen met een vrachtwagen.

De 74-jarige fietser uit Zemst kwam aangereden aan de verkeerslichten die op groen sprongen, en wilde op het kruispunt oversteken richting Wespelaar. De vrachtwagen, die voor de verkeerslichten stond te wachten, sloeg rechtsaf op de Wespelaarsesteenweg richting Kampenhout. De chauffeur, een 55-jarige man uit Begijnendijk, merkte de fietser niet op en het kwam tot een aanrijding.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De fietser overleefde de klap niet. Het parket stelde de verkeersdeskundige, het labo en de wetsarts aan om de precieze omstandigheden van het ongeval uit te klaren. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige ging het om dodehoekongeval.

De fietser die werd aangereden door vrachtwagen in Haacht overleeft het ongeluk niet. Foto: hsb

“Het parket stelde de verkeersdeskundige, het labo en de wetsarts aan om de precieze omstandigheden van het ongeval uit te klaren”, meldt het Leuvense parket. “Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige ging het om dodehoekongeval.”

Na dodelijk ongeluk Rotselaar

Eerder vandaag vond ook al een gelijkaardig ongeluk plaats: in Rotselaar kwam een vrachtwagen in aanraking met een vrouw op een elektrische fiets. De klap was niet te overzien en de vrouw van middelbare leeftijd stierf aan haar verwondingen. Ook daar ging het om een zogenaamd zwart punt: de gemeente wilde de rotonde al langer aanpakken.