Ex-adviseur Witte Huis gaat in beroep: wil niet voor parlementsleden verschijnen die onderzoek doen naar Trump

Don McGahn, voormalig adviseur op het Witte Huis, is in beroep gegaan tegen het bevel van een rechter Foto: REUTERS

Don McGahn, voormalig adviseur op het Witte Huis, is in beroep gegaan tegen het bevel van een rechter voor de parlementsleden te verschijnen die onderzoek doen naar president Donald Trump. Het beroep, aangetekend door advocaten van het ministerie van Justitie, komt een dag na het rechterlijke bevel, dat de inspanningen van de president dwarsboomt om zijn nauwe medewerkers weg te houden van de hoorzittingen in het Congres.

Rechter Ketanji Brown oordeelde dat “presidenten geen koningen zijn” en dat ook de nauwste adviseurs van het Witte Huis het Congres moeten gehoorzamen.

McGahn getuigde uitgebreid tegenover Robert Mueller, die onderzoek deed naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en naar Russische banden met de campagne van Trump. Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden willen te weten komen wat McGahn weet over mogelijke pogingen van Trump om het gerecht tegen te werken in dit onderzoek. Het rapport van Mueller pleitte Trump niet vrij op dit punt.

Het Witte Huis heeft tot nu toe zijn best gedaan om topfunctionarissen weg te houden van de hoorzittingen in het impeachmentonderzoek, hoewel verscheidene diplomaten toch getuigd hebben en daarbij lieten verstaan dat het Witte Huis buitenlands beleid voor politieke doeleinden gebruikte.