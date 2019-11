Na moord op Maltese journaliste: twee ministers treden af

Na het aftreden van de stafchef van premier Joseph Muscat hebben in Malta ook twee ministers hun ambt neergelegd op de achtergrond van een onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in oktober 2017.

Minister van Toerisme Konrad Mizzi maakte dinsdag zelf bekend dat hij aftrad, terwijl minister van Economie Chris Cardona liet meedelen dat hij zichzelf geschorst had voor de duur van het gerechtelijke onderzoek. In de voormiddag had premier Muscat al het ontslag van zijn kabinetschef Keith Schembri bevestigd. Alle drie ontkennen ze tot nu toe dat ze bij de zaak betrokken zijn.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 bij haar huis in Bidnija in haar auto opgeblazen. De 53-jarige journaliste deed onder meer onderzoek naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta en naar hun betrokkenheid bij een schandaal dat door de Panama Papers werd blootgelegd. Drie mannen werden opgepakt en aangeklaagd. Zij zouden de springstof vervaardigd en tot ontploffing gebracht hebben. Wie achter hen zit, is nog onduidelijk.