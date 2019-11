Philippe Clement heeft gekozen: met deze opstelling gaat Club Brugge op zoek naar Europese overwintering

Een cruciaal duel is het voor Club Brugge, vanavond tegen Galatasaray. Trainer Philippe Clement moest enkele belangrijke keuzes maken, en heeft dat gedaan. Vooraan krijgt Openda de voorkeur op Okereke in de punt, naast hem starten Dennis en Diatta. Op het middenveld neemt Balanta de plaats van de geschorste Vormer in, terwijl Mata en Ricca de back van dienst zijn.