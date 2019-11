Vincent Kompany traint weer met de groep

Eindelijk. Vincent Kompany (33) trainde bij Anderlecht weer mee met de groep, twee maanden nadat hij herviel in een hamstringblessure. De kans bestaat dat Vince The Prince zondag op KV Oostende zijn rentree maakt, maar dat is nog niet helemaal zeker. Volgende week heeft RSCA ook levensbelangrijke matchen tegen Moeskroen (in de beker) en tegen Charleroi (in de competitie) en daar is de inbreng van Kompany belangrijker.