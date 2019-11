Echte Balthasar Boma’s getuigen: waarom blijven zij geld geven aan de lokale sportclub? En hoeveel kost hen dat?

Overijse / Machelen / Diegem / Oud-Heverlee -

Ze verkopen wijn, auto’s of verzekeringen en krijgen bijna dagelijks aanvragen om lokale sportclubs, culturele verenigingen of jeugdbewegingen te sponsoren. Acht op de tien Vlaamse winkeliers en ondernemers doen dat ook, zo blijkt uit een onderzoek van Unizo. Maar wie zijn nu die geldschieters van de voetbalclub van het dorp, van de lokale wielerclub of van de pensenkermis van de Chiro? Waarom stoppen ze er geld in en vooral hoeveel? Dit zijn de echte Balthasar Boma’s van Vlaanderen.