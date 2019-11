Elon Musk verklaart hoe hij de ruiten van zijn onbreekbare Tesla kon ingooien

Elon Musk heeft op Twitter verklaard waarom de langverwachte voorstelling van de Tesla Cybertruck vorige week zo verkeerd is gelopen. Het was allemaal de schuld van een voorhamer.

Het was zo dramatisch dat het weer lachwekkend werd. Tesla-CEO Elon Musk die fier als een gieter de nieuwe wagen kwam voorstellen. De Cybertruck is supersterk, zei hij met lichtjes arrogante blik. De ramen en deuren kunnen een kogelinslag verwerken en kaatsen die gewoon terug, aldus Musk. Draaide dat even anders uit.

Tesla-ontwerper Franz von Holzhausen kreeg de eer om twee stalen ballen naar de wagen te gooien. In principe moest hij die gewoon kunnen vangen wanneer ze terugkaatsten, maar ze deden de twee zijruiten van de wagen barsten. Wie nog nooit een beschaamde Elon Musk gezien had, zag nu hoe de man niet wist waar kruipen. De rest van de voorstelling stond hij voor een niet te beschadigen wagen die… beschadigd was.

Zondagavond heeft Musk op Twitter verklaard waar het verkeerd gelopen is. “Ik heb eerst op de deur geslagen met een voorhamer”, aldus Musk. “Om tonen hoe sterk de carrosserie van de wagen is. Maar vermoedelijk is daardoor het glas beschadigd geraakt. Door de stalen bal is het daarna gebarsten. We hadden beter eerst gegooid en dan pas met de hamer geslagen.”

Hij verklaarde ook meteen waarom het voertuig er zo hoekig uitziet. “Je kunt dat staal niet buigen.”