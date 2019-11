Steve (42) won EuroMillions maar blijft aan de slag als bouwvakker, “maar mijn zoon vraagt wel al een Tesla”

Steve Thomson (42) en zijn vrouw Lenka (41) wonnen 123 miljoen euro met EuroMillions. Die financiële meevaller maakt het koppel uit het Britse kuststadje Selsey op slag een van de grootste EuroMillion-winnaars in de geschiedenis van het land.

Pas drie dagen nadat de winnende cijfers bekend werden gemaakt op 19 november, ontdekte Steve dat hij de gelukkige winnaar was. “Ik begon te beven, alle cijfers klopten”, zegt hij daarover aan Daily Mail. “Het scheelde niet veel of ik kreeg een hartaanval. Ik wist echt niet wat te doen.”

Wat Steve alvast wel wist, is dat hij zou blijven werken. De gewetensvolle bouwvakker wil zijn klanten niet in de steek laten, “en al zeker niet nu de kerstvakantie voor de deur staat’”.

Reis naar Slowakije

Het koppel, dat al zeventien jaar samen is en drie kinderen heeft, maakte al een aantal plannen om het geld te gebruiken, maar is naar eigen zeggen niet van zins het geld door deuren en ramen te gooien. “Op het einde van de dag ben ik nog steeds Steve en mijn vrouw is nog steeds Lenka. Dat gaat niet veranderen. We staan er nu gewoon beter voor op financieel gebied.”

Een reis naar Slowakije, het geboorteland van Lenka, staat alvast op de planning. “Die reis maken we normaal maar één keer per jaar”, zegt Lenka. “Telkens we terug zijn, beginnen we te sparen voor de volgende trip. Ik kijk er nu wel naar uit ook ergens anders heen te gaan, een warm land met een strand.”

Tesla en groter huis

Ook gaat het duo op zoek naar een groter huis. “De kinderen elk een eigen kamer kunnen geven, dat zouden we fantastisch vinden. Al willen we wel in de buurt blijven van onze huidige woning. Ook onze familie zullen we steunen in het aankopen van een nieuw huis”, zegt Steve.

De kinderen zien de financiële meevaller van hun ouders iets grootser. Hun zoon van tien zou het liefst een Tesla krijgen, de 8-jarige dochter wil een roze iPhone. Maar vader Steve is niet vatbaar voor de eisen van zijn kinderen en windt er geen doekjes om: “Als ze iets willen, gaan ze het effectief moeten verdienen.”