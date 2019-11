Alleen via eerste zege kan Genk nog overwinteren, dit zijn de verwachte opstellingen

Met een schamele 1 op 12 zit de Champions League er sowieso na zes speeldagen op voor RC Genk. Doorstoten naar de 1/16de finales van de Europa League kan nog wel, maar ook dat wordt moeilijk. Ten eerste moet Genk vanavond sowieso zijn allereerste zege ooit in de Champions League pakken. Lukt dat niet met minstens vier goals verschil, dan moet Genk ook op de slotspeeldag nog een beter resultaat boeken in Napels dan Salzburg thuis tegen Liverpool. Enkel als Genk woensdagavond tegen Salzburg wint met minstens 4-0 of 5-1, heeft het op de slotspeeldag zijn lot in eigen handen.