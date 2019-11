Nek-aan-nekrace in groep H nadert ontknoping: Ajax voor groepswinst, Chelsea en Valencia liggen op de loer

Voor spankracht in de Champions League moet u in Groep H zijn: zowel Ajax, Chelsea als Valencia tellen zeven punten na vier speeldagen. Lille is het zwakke broertje met slechts één punt. De Ajacieden, die woensdag spelen in Noord-Frankrijk, lijken dus in poleposition te liggen om de groepswinst te verzilveren.

Twee keer 3-0-winst op rij: Ajax leek net als vorig jaar door de groepsfase te freewheelen. Ook op de derde speeldag tegen Chelsea was het goed op weg om ongeslagen te blijven. Tot ene Michy Batshuayi de hele Johan Cruyff ArenA stil kreeg bij zijn invalbeurt. Zijn doelpunt in de absolute slotfase leverde The Blues drie onverhoopte punten op. Valencia kwam op zijn beurt dan weer verrassend winnen op Stamford Bridge. Kortom: drie ploegen die duidelijk aan elkaar gewaagd zijn.

In de strijd om de groepswinst kunnen de Ajacieden wel nog steeds de beste papieren voorleggen. Ajax bezit het beste doelpuntensaldo en heeft met Lille de makkelijkste verplaatsing voor de boeg. In de heenmatch versloeg Ajax de Noord-Fransen met 3-0 en bovendien kon Lille al vier wedstrijden op rij niet winnen in de Ligue 1.

Coach Erik ten Hag trok – met de trein! – wel niet zonder kopzorgen naar Lille. Zijn vaste duo centraal achterin Veltman/Blind is er door schorsing niet bij. Zij kregen beiden een rode kaart tegen Chelsea. Zeker de afwezigheid van Daley Blind is een gemis: de ervaren international van Oranje is het tactische verlengstuk van zijn coach op het veld.

Ajax spoorde naar Rijsel Foto: BELGAIMAGE

Toch heeft Ten Hag nog voldoende troeven in zijn kern. Hij rekent onder meer op de flitsen van Hakim Ziyech en Quincy Promes om Lille uit verband te spelen. Die twee vinden elkaar blindelings dit seizoen. “Of ik besef dat ik een geluksvogel ben dat ik met deze spelers mag werken? Natuurlijk. Je moet het bedenken, maar ze moeten het ook kunnen uitvoeren. Deze spelers hebben de skills om dat te doen”, genoot hij afgelopen weekend zichtbaar van zijn ploeg.

Nieuw wapen: kracht

De Amsterdammers beleefden vorig jaar een sensationele campagne, met dat typische flegmatieke, maar hartverwarmende voetbal. Na een thriller tegen Tottenham strandde het pas in de halve finale. Een deel van de smaakmakers van die campagne zijn er nu niet meer bij, maar dit Ajax droomt er opnieuw hardop van om ver te door te stoten. “Natuurlijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne gingen weg, maar het grootste deel van de ploeg bleef intact. Het hart bleef”, maakt doelman André Onana zich sterk.

De Kameroener voegde er nog iets opvallends aan toe: “Als we vorig seizoen de bal niet hadden, was dat een probleem. Nu niet meer. We zijn letterlijk sterker en hebben allemaal meer ervaring. Het is alsof we iets nieuws hebben toegevoegd. Kracht.” Misschien komt dit extraatje woensdagavond op het veld van Lille al van pas.