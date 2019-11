Albert Heijn stopt met proefproject waarbij personeel foto’s in ondergoed moest sturen

Het personeel van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn moet dan toch geen foto van zichzelf in ondergoed opsturen. Die opdracht kaderde aanvankelijk in een testproject waarbij de kledingmaten van het winkelpersoneel zouden bepaald worden door deze foto.

Om de juiste maten te bepalen van de nieuwe werkkleding, werd het personeel van een Albert Heijn-filiaal in Nijmegen gevraagd een foto van zichzelf op te sturen via een app. Poseren mocht in ondergoed of in nauw aansluitende sportkleding. Volgens een woordvoerder van de supermarktketen paste die manier van werken volledige bij de huidige tijdgeest. Ook was het personeel niet verplicht erop in te gaan, bijvoorbeeld als de religieuze overtuiging dat niet toeliet. “Het was een vrijwillige vraag”, klonk het. Maar uit mailverkeer bleek toch dat het personeel eerder verplicht leek - en zich verplicht voelde - erop in te gaan. Na de vele kritieken, onder meer op sociale media, besloot Albert Heijn uiteindelijk om het proefproject af te blazen.