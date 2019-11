“Situatie is levensgevaarlijk”: dashcam toont hoe bestuurders proberen in te halen op verkeerde rijstrook

De Vaartdijkstraat in Brugge, ter hoogte van Steenbrugge, vormt al jaren een bron van conflict in het verkeer. Ook dit keer staat er weer een hele rij aan te schuiven aan de gesloten brug. Maar enkele roekeloze bestuurders riskeren het om de rij toch in te halen .. en dat gaat maar net goed.

Stef Willems van VIAS is niet te spreken over de situatie. “De bestuurders gedragen zich niet alleen asociaal, ze brengen vooral zichzelf en andere weggebruikers in gevaar”, klinkt het. “Maar wat de chauffeur van de truck doet, spant de kroon. Als deze automobilist kan geïdentificeerd worden, zal hij zeker voor de politierechtbank moeten verschijnen.”

Zelf ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden dan naar verkeer@nieuwsblad.be.

