Storing bij Base zorgt voor verwarring bij klanten: “Plots bericht dat ik moet betalen”

“Opgelet, je surfte voor 48 euro in het buitenland, bovenop je inbegrepen mobiele internet.” Deze boodschap stond in een sms die heel wat klanten van Base dinsdagmiddag ontvingen. En dat terwijl die klanten niet per se in het buitenland waren.

“De storing werd veroorzaakt door een technische systeemfout”, zegt woordvoerder Isabelle Geeraerts. “Mensen die tussen 17 uur en 18 uur surften via ons netwerk, kregen het bericht dat ze over hun limiet waren gegaan. Ons systeem dacht namelijk dat ze surften via roaming, daarom kregen de klanten zo’n sms. Dat is de klassieke procedure wanneer er voor zo’n bedrag vanuit het buitenland gesurft wordt.”

Alleen: de klanten waren niet in het buitenland. Dat zorgde voor heel wat boze telefoontjes, tweets en berichten naar het callcenter van Telenet, waartoe Base behoort. Omdat heel wat klanten niet meer verder konden surfen nadat ze geblokkeerd werden, bekijkt het telecombedrijf nu of er een compensatie volgt. “We zijn aan het uitzoeken wat er mogelijk is”, aldus Geeraerts. “De problemen zijn alleszins van de baan nu.”

Ik ook helemaal niet! En #Base telefonisch onbereikbaar pic.twitter.com/QiP3dPdMYZ — Europe Quilt (@Europequilt) November 26, 2019