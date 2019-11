Hein op woensdag: “Marc Brys is een klasbak, zonde als ze nu weer een buitenlander aanstellen”

Ik vind het bijzonder jammer dat nu ook Marc Brys ontslagen is. Je voelde het al een tijdje aankomen, maar het is in mijn ogen onterecht. Hij heeft van Yohan Boli weer een van de beste spitsen in België gemaakt, paste vorig seizoen met succes enkele Japanse jongens in en behaalde goeie resultaten, ook tegen de grote ploegen. Alleen liep hij net Play-off 1 mis en heeft hij vervolgens veel kwaliteit verloren. De bazen maakten van het momentum gebruik om centen op te halen, door onder anderen Tomiyasu te verkopen. De vervangers waren van een minder niveau en met een totaal ander team kan je gewoon niet hetzelfde realiseren.