Geen grote sportevenementen voor Rusland, maar Duivels moeten niet vrezen voor EK

Rusland dreigt voor de tweede keer op rij de Olympische Spelen te missen.

“De leidinggevenden zijn niet geneigd hun houding te veranderen. Atleten zullen worden blijven gedwongen om mee te doen met de staatsdoping, of anders worden ze eruit gegooid. Rusland moet worden gebannen van de Olympische Spelen van 2020, een ander signaal zou een zwak antwoord zijn tegenover een van de grootste dopingschandalen van deze eeuw.” Zo luidt de conclusie van het compliance review committee – de organisatie die erover moet waken of landen hun dopinghuishouden op orde hebben – van het Wereld Anti-Doping Agentschap (Wada). Normaal gezien volgt het Wada op 9 december dat advies op. Rusland zou tijdens de dopingschorsing van vier jaar ook geen grote sportevenementen mogen organiseren.

Nu hoeven de Rode Duivels niet te vrezen voor het EK voetbal, dat volgend jaar in verschillende landen in Europa plaatsvindt, en kunnen ze volgend jaar wel degelijk spelen in Sint-Petersburg. De Europese voetbalbond UEFA is namelijk één van de schaarse sportbonden die de Wada-code niet ondertekende. Als Rusland wordt geschorst, kan het ook nog in beroep gaan bij de sportrechtbank Tas.