Franck Berrier zoekt werk nadat contract als scout bij KV Mechelen niet wordt verlengd: “Waarom geen sportief directeur worden van KV Oostende?”

Franck Berrier (35) zoekt een job. Na zijn hartproblemen was hij scout bij KV Mechelen, maar dat contract loopt op 1 december af en wordt niet verlengd. Toch blijft de Fransman niet bij de pakken zitten. Hij ziet in zichzelf een toekomstig sportief directeur of assistent-trainer. “Ik ken veel talentvolle, betaalbare spelers”, zegt hij.

Vijftien jaar heeft Franck Berrier voor profclubs gewerkt. Van het Franse Caen over Zulte Waregem tot Standard, Oostende en KV Mechelen. Volgende week komt er een einde aan. “Eigenlijk zou ik nu één of twee jaar niets kunnen doen – ik heb een spaarpotje –, maar dat wil ik niet. In het voetbal mag je niet in de vergeetput raken. Ik wil een nieuwe job.”

Waarom verlengt KV Mechelen je contract als scout niet?

“Dat was min of meer afgesproken. Ik kon bij hen de stiel leren, maar ze lieten ook al Tim Matthys als scout vertrekken naar Gent. Mechelen hervormt zijn sportieve cel en ik moet mijn eigen weg varen. Al was het soms ook frustrerend dat ik altijd spelers moest volgen via beelden op de computer – via Wyscout – en nooit ter plaatse een wedstrijd kon volgen. Dan krijg je toch geen compleet beeld. Toch beval ik een tweetal erg goeie spelers aan, maar aan die rapporten gaf Mechelen geen gevolg. Dat is wel jammer.”

Wil je scout blijven?

“Eventueel, maar dan wel een scout die effectief wedstrijden gaat bekijken. Idealiter word ik sportief directeur of de rechterhand van een sportief directeur, zodat ik wat meer inspraak heb in het transferbeleid. Via mijn Franse netwerk ken ik verschillende betaalbare jonge talenten: 21 à 22 jaar. Ik deed al een telefoontje naar Patrick Orlans van Oostende, maar door de situatie bij KVO zat een job er nu niet in.”

Franck Berrier, sportief directeur van KV Oostende?

“Waarom niet? Het zou ideaal zijn om nu bij Oostende te herbeginnen. Als de club voor Nieuwjaar een nieuwe investeerder heeft, kan KVO in januari vanaf nul beginnen te bouwen. Ik ken de club nog steeds heel goed. Soms ga ik zelfs eens kijken naar de trainingen. Ze zien me dan niet altijd, want ik blijf wat anoniem. Maar ik observeer wel.”

Sportief directeur is wel héél ambitieus. Sta je open voor andere jobs?

“Ik sta voor open voor elke aanbieding. Assistent-trainer kan ook. Volgende week haal ik mijn UEFA B-trainersdiploma. Ik zit op cursus met Orlando Sa van Standard, met Loris Brogno van Beerschot en nu geef ik trainingen aan de U16 van Moeskroen als stage. Heel leerrijk. En vanaf januari begin ik dan aan de UEFA A-cursus. Wie weet ben ik over enkele jaren hoofdcoach.” (lacht)

Met de naam Berrier vind je toch makkelijk een job?

“Dat zegt iedereen me, maar zo simpel is het niet. Ja, ik heb veel contacten. Ik kan naar Francky Dury bellen bij Zulte Waregem of zelfs naar Vincent Mannaert bij Club Brugge, maar er moet een effectieve aanbieding komen. Het meeste concrete tot nu toe was een voorstel van een makelaar om zijn spelers te helpen begeleiden, maar dat houd ik nog even af.”

Het zal raar zijn om uit die voetbalwereld te stappen.

“Gelukkig ben ik nog altijd analist voor de Waalse tv-zender VOO. Zondag geef ik commentaar tijdens Oostende-Anderlecht. Het is leuk om je mening te geven. Zo analyseerde ik ook al veel wedstrijden van Club Brugge. Dat is de beste ploeg die ik in tien jaar België zag.”

Je vrouw zal blij zijn dat je niet hele dagen thuiszit.

“Yamina is drie maanden geleden begonnen als hulpkok bij Salon De Vrede in Ichtegem, een gastronomisch restaurant. Het is de eerste stap naar haar droom om ooit een eigen restaurant te beginnen. Zij zal dus even de enige kostwinnaar zijn, maar hopelijk duurt dat niet te lang. Voor haar wil ik wel liefst een job bij een Belgische club. Mijn vrouw en kinderen zijn gelukkig in ons huis nabij Oostende en ik wil hen niet weer laten verhuizen.”