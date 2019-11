Tweede Franse student steekt zichzelf in brand, Macron vreest dat ergste protest nog moet komen: “Mei 68 is ook zo begonnen”

Er broeit flinke onrust bij de Franse studenten. Nog geen drie weken nadat een 22-jarige student in Lyon zichzelf in brand stak, deed een 18-jarige studente in Seine-Saint-Denis hetzelfde, om vervolgens van de eerste verdieping te springen. Officieel is er geen verband tussen beide wanhoopsdaden, maar voor de studenten is de maat vol. President Macron is er niet gerust op.