Denis Sergeev, alias Sergey Fedotov: dat is de man naar wie zowat alle Europese inlichtingendiensten op zoek zijn. De Russische generaal is een van de topfiguren van de ultrageheime Eenheid 29155. Hun doel is Europese landen te destabiliseren, met alle middelen. Waar Sergeev opduikt, is onheil verzekerd. Van Moldavië tot Groot-Brittannië, van Bulgarije tot Montenegro. In Spanje probeerde hij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum te gebruiken om het land in chaos te storten.