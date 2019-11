Mazzu na ontslag: “Mijn hoofd is helemaal leeg”

Felice Mazzu praatte bij Proximus, waar hij bij de Franstaligen analist was bij de wedstrijden van de Champions League, voor het eerst over zijn ontslag bij Racing Genk.

Felice Mazzu werd twee weken geleden ontslagen als coach van Racing Genk. “Voor mij is dit nu een heel ander leven. Het is voor het eerst in 25 jaar dat ik in die situatie zit. Ik leer om niks te doen en dat is niet evident. Mijn hoofd is helemaal leeg. Ik moet niet aan voetbal denken en dat is een grote verandering.”

“Na het verlies tegen AA Gent had ik begrepen dat er een einde zou komen aan de spanningen rond mij met de directie en staff en ook met het publiek, dat op het einde van de wedstrijd niet echt fair reageerde. Het waren signalen dat er een beslissing zou worden genomen, ook al speelden we ervoor een grote wedstrijd op Liverpool. Het verlies tegen Gent was het verlies te veel.”

“Als het niet goed gaat zoekt men in het voetbal naar de verantwoordelijke en dat is meestal de trainer. Ik weet niet als ik de enige verantwoordelijke ben en of ik wel verantwoordelijk ben. ik heb altijd maximaal mijn best gedaan. Je moet dat vragen aan de directie.”

”Ik heb gekeken naar de wedstrijd tegen Moeskroen. Ik heb een goede Joseph Paintsil, die de laatste weken onder mij niet speelde, gezien. En ene betere Ito. Voor de rest: ze incasseerden opnieuw vroeg een doelpunt, net zoals bij mij. Ze kwamen terug, net zoals bij mij. En er werd een goal afgekeurd, net zoals bij mij. Ik zag weinig veranderingen, wat ik begrijp. Een nieuwe coach kan op enkele dagen tijd niet veel veranderen. Ik zag wel meer offensieve impulsen. Genk was goed en verdiende om te winnen.”