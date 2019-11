Burgers brengen staat wegdek in kaart

Twintig autobestuurders – stuk voor stuk kilometervreters – rijden sinds een jaar rond met in hun koffer een meettoestel dat alle gegevens over locatie, schokken, trillingen en geluiden verzamelt. Mobisense heet het systeem, dat ontwikkeld werd aan de universiteit van Gent en het onderzoekscentrum Imec.

“We verzamelen al die data en halen daaruit informatie over de staat van het wegdek”, zegt UGent-professor Dick Botteldooren, die zich specialiseert in trillingen en akoestiek. “Zo komen we te weten waar die wegen in slechte staat zijn, waar er putten zijn, waar het wegdek veel lawaai genereert. Het vernieuwende is dat we niemand speciaal de baan opsturen om die metingen uit te voeren, maar mensen gebruiken die toch al op weg zijn: vertegenwoordigers, of bestuurders van deelauto’s. En we krijgen véél data, ook over de kleine wegen. De bedoeling is nu om het systeem breder uit te rollen, in Vlaanderen, België, Europa. Mogelijke afnemers van het systeem zijn de wegbeheerders: verkeersagentschappen, gemeenten of havenbedrijven, bijvoorbeeld.”