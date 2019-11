Drie mannen vrijgelaten nadat ze 36 jaar onschuldig in de cel zaten voor moord op een tiener

Drie mannen uit het Amerikaanse Baltimore (Maryland) zijn na 36 jaar cel vrijgelaten. De drie werden in 1983 veroordeeld voor de moord op een tiener, maar nieuw bewijs heeft hun onschuld nu bewezen.

Omdat hij een verkeerd jasje droeg. Daarom werd de veertienjarige Dewitt Duckett in november 1983 doodgeschoten in een gang van de Harlem Park Junior High School. De moord ging als een shock door de stad, nooit eerder was er in Baltimore iemand vermoord op school. De druk op de ordediensten om de zaak op te lossen, was enorm.

Na enkele dagen, op Thanksgiving, werden drie tieners opgepakt: Alfred Chestnut, Ransom Watkins en Andrew Stewart. Niet veel later werden ze tot levenslang veroordeeld. Afgelopen maandag, na 36 jaar gevangenschap, mochten de drie - vijftigers intussen - de gevangenis weer verlaten. Omdat ze onschuldig zijn, zo werd aangetoond met nieuwe bewijzen. “We moeten er nu alles aan doen dat deze mannen de middelen krijgen om zich te redden na een leven in de gevangenis”, aldus procureur Marilyn Mosby.

Intussen raakte bekend dat er al in 1983 getuigen melding hadden gemaakt van een andere schutter, die ze hadden zien vluchten na de moord, maar de politie had zich meteen gefocust op het trio. De echte dader was een toen achttienjarige die in 2002 zelf werd doodgeschoten.