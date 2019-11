De 50 grootste grootgrondbezitters van Amerika bezitten samen 4 keer oppervlakte van België

In Amerika is een lijst vrijgegeven met de vijftig mensen die er het meeste land bezitten. Hun eigendommen zijn samen goed voor 31 miljoen hectare, dat is 1,4 procent van de totale landmassa van de Verenigde Staten. Onder de voornamelijk oudere, blanke mannen zitten ook Amazon-oprichter Jeff Bezos en CNN-topman Ted Turner.

Uit de cijfers, gepubliceerd door 24/7 Wall Street, blijkt ook dat heel wat van die privé-eigendommen gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals landbouw, veeteelt, houtkap en productie van hernieuwbare energie.

Na Canada en Rusland is Amerika met in totaal 2,4 miljard hectare landmassa het grootste land ter wereld. Het beslaat zo’n 11,5 procent van de planeet. Ter vergelijking: België is ruim 30.000 vierkante kilometer groot en staat op de 139ste plaats qua oppervlakte.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts vijftig Amerikanen 1,4 procent van Amerika in handen hebben. Een groot deel van het land wordt dus door een fractie van de bevolking beheerd en ligt ten westen van de rivier de Mississippi, met uitzonderingen in Maine en Florida.

Enkelen van de lijst:

50. Hadley-familie: 260.000 hectare inclusief de enorme Diamond A Ranch, die een groot deel van de zuidwestelijke punt van New Mexico in beslag neemt. De Hadleys zijn erfgenamen van het bierimperium Anheuser-Busch.

46. ​​Lee-familie: 275.000 hectare in New Mexico. Familieleden zijn meestal schapen- en veeboeren die een deel van hun rijkdom danken aan de ontdekking van uranium en steenkool op hun eigendom.

Jeff Bezos Foto: AFP

42. Fasken-familie: 279,128 hectare in Texas. David Fasken, een Canadees, kocht een boerderij in West Texas in 1913 en ontdekte olie op het terrein. Dat leidde tot de oprichting van de Fasken Oil Ranch.

37. Mike Smith: 295.980 hectare in Texas. Hij bezit de gigantisch grote Broseco Ranch, die ook twee meren bevat die elk 100 hectare groot zijn.

28. Jeff Bezos: 420.000 hectare in Texas. Bezos is mede-oprichter van Amazon.

26. Fishers: 440.000 hectare in Californië, voornamelijk bosgebied. Eigenaren Donald en Doris Fisher hebben samen het kledingmerk Gap opgericht.

25. Simplot-familie: 443.091 acres in Idaho. Familieleden zijn boeren en afstammelingen van Jack Simplot, die McDonald’s eerst frietjes bezorgde.

24. McDonald-familie: 474.000 hectare in Alabama, Florida en Oklahoma - maar het grootste deel van het landbezit van de familie bevindt zich in Maine. Ze gebruiken hun land voor hout, zand en grind en oliewinning.

23. D.R. Horton: 503.000 hectare in New Mexico en Texas, waar hij een zomerkamp voor kinderen organiseert.

17. Thomas Peterffy: 581.000 hectare in Florida. Peterffy, een vluchteling uit Hongarije, verdiende zijn fortuin als belegger.

John Malone Foto: EPA

3. Emmerson-familie: 2,0 miljoen hectare in Californië en Washington. Familieleden runnen Sierra Pacific Industries, een houtbedrijf dat afhankelijk is van hout afkomstig van bosbranden en het verkoopt aan houthandelaren.

2. Ted Turner: 2,0 miljoen hectare in New Mexico, South Dakota, Nebraska en Georgia. Het land van Turner wordt gebruikt door meer dan 50.000 buffels voor begrazing - de grootste privékudde bizons ter wereld.

1. John Malone: ​​2,2 miljoen hectare in Maine, New Mexico, Colorado en Wyoming. Malone, de grootste particuliere grondeigenaar in de Verenigde Staten die zijn fortuin verdiende in de telecomsector, hij runt winstgevende veeboerderijen.