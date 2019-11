Gepensioneerde vrouw wint de lotto en wordt miljonair: “Alvast een reisje gepland”

Koksijde - Een gepensioneerde dame won anderhalf miljoen euro dank zij een Lottobiljet dat ze in een krantenwinkel in Koksijde kocht.

De Nationale Loterij maakte van twee West-Vlamingen miljonairs. Ze krijgen elk 1,5 miljoen euro. De ene kocht een biljet in Westrozebeke, de andere in krantenwinkel Do Re Mi in Koksijde. “Die laatste is een gepensioneerde dame van 64 jaar. Ze speelt altijd voor 5 euro. Met een Quick Pick schoot ze de hoofdvogel af. Ze is de zevende Lotto Jackpotwinnaar in West-Vlaanderen sinds begin dit jaar en de 149ste sinds 2002”, zegt Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Loterij.

“De dame reageerde eerst vol ongeloof. Toen ze besefte dat het waar was, bleef ze met beide voeten op de grond”, zegt Vangoidsenhoven nog. “Ze wil anoniem blijven, maar liet ons wel weten dat ze op reis wil gaan en een nieuwe auto zal kopen. De rest wil ze goed beleggen.”

Om haar anonimiteit te bewaren, overhandigden Vangoidsenhoven en regioverantwoordelijke Joke Casier van de Nationale Loterij een symbolische cheque aan Patricia Desnouck, de uitbaatster van dagbladhandel Do Re Mi.

“Ik heb al veel klanten gehad die een bescheiden bedrag wonnen, maar nog nooit een miljonair”, zegt Patricia. “Ik ben blij dat mijn krantenwinkel zo eens goed in de kijker komt te staan.”

“Lotto bestaat meer dan veertig jaar en dit jaar zijn er over het hele land al 52 winnaars van de Lotto Jackpot. Dertig van hen zijn nu miljonair geworden. Sinds 2002 telt West-Vlaanderen 150 spelers die de juiste cijfers aanduidden. De oudste winnaar tot nog toe was 97 jaar, de jongste negentien. We investeren jaarlijks zo’n 320 miljoen euro in diverse, vooral humanitaire projecten”, besluit Vangoidsenhoven.