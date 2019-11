Reginald Vandevivere (60), directeur van vrije basisschool De Schatkist in Hollebeke, is onverwacht overleden.

“Reginald werd onwel in zijn woning in Ieper in de nacht van maandag op dinsdag”, vertelt zuster Agnes Recour. “De hulpdiensten werden nog verwittigd, maar reanimatie kon niet meer baten ...