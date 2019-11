Dieven stelen verwarmingsketels en thermostaten uit nieuwbouwwoningen

De politie onderzoekt of dezelfde dievenbende ook in andere steden toesloeg. Foto: mvn

Brugge - Dieven hebben afgelopen weekend in vijftien nieuwbouwwoningen in de Jeanne De Beirstraat in Sint-Michiels ingebroken. Ze hadden het op de thermostaten en de verwarmingsketels gemunt. Ze maakten voor tienduizenden euro’s buit.

Het is een behoorlijk recent fenomeen. Dievenbendes die nieuwbouwprojecten viseren en er het gloednieuwe, pas geïnstalleerde materiaal komen stelen. Afgelopen weekend kregen vijftien nieuwbouwwoningen in de Jeanne De Beirstraat in Sint-Michiels, een nieuwe verkaveling, ongewenst bezoek. De daders drongen de nog onbewoonde huizen binnen en sloegen een behoorlijk grote slag.

Tijdens het weekend

De inbrekers gingen er in zowat alle huizen met de thermostaat en de verwarmingsketel vandoor. Op die manier konden ze al snel voor tienduizenden euro’s buit maken. De inbraak is in de loop van het weekend gebeurd, maar de bouwfirma merkte de diefstal pas maandag op. “Maandag kwam de aangifte bij ons binnen”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “Het gaat inderdaad om een aanzienlijk aantal thermostaten en verwarmingsketels. We zijn een onderzoek gestart. Hoe de daders precies toesloegen, wordt nader bekeken.”

Zeventigtal keukentoestellen

De diefstal doet denken aan enkele gelijkaardige feiten in de buurt van Oostende. Daar werd in augustus toegeslagen op een werf in de Fuutstraat. De daders gingen toen met 24 verwarmingstoestellen aan de haal. Nog geen maand later werd een nieuwbouwproject in Raversijde het slachtoffer van een dievenbende. Daar konden ze een zeventigtal keukentoestellen en verwarmingsketels stelen.

Of er een link is tussen de drie diefstallen is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat de daders telkens op dezelfde manier toesloegen en het duidelijk op het spiksplinternieuwe materiaal gemunt hadden. Daarom slaat de Brugse politie mogelijk de handen in elkaar met de Oostendse collega’s om het onderzoek te voeren en de dievenbende in kaart te brengen.