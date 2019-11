Kapitein Hans Vanaken vond dat Club Brugge beter verdiende: “Als er een ploeg moest winnen, dan waren wij het”

Blij met een gelijkspel of (alweer) een gemiste kans op de zege? De spelers van Club Brugge hinkten na afloop van de wedstrijd op twee gedachten. Zat hier meer in of moesten ze blij zijn met de gelijkmaker in blessuretijd? Niemand die het echt kon zeggen.

Brandon Mechele meldde zich als eerste voor de camera’s. “Dit voelt aan als een zege, zo scoren in de laatste minuut”, zei de verdediger. “Dit is zalig, echt waar. Toch waren we niet zo scherp begonnen, vond ik. We verloren wat duels en kregen die ongelukkige goal tegen. Maar we zijn blijven voetballen en hebben veel kansen gecreëerd en amper iets weggeven.”

Of er meer inzat? Mechele: “Er zat misschien wel meer in. Jammer dat het zo op het eind moest gebeuren. Het is nu zo.”

De tegengoal zat Mechele hoog. “Maar we kregen voldoende kansen om zelf nog te scoren”, aldus het Club-product. “We wisten dat we efficiënt moesten zijn en dat waren we in mindere mate maar we scoren uiteindelijk wel. Dit is een dik verdiend punt. Hadden we kunnen winnen? We hadden misschien wel moeten winnen. Nu moeten we dat we die derde plaats kunnen vasthouden.”

Vanaken: “Als er een ploeg moest winnen, dan waren wij het”

Hans Vanaken glunderde na de wedstrijd. “Wel jammer dat we zo snel op achterstand kwamen”, vond de kapitein. “Het was eigenlijk hun enige kans van de wedstrijd. Deli verliest het duel, dat gebeurt niet vaak. Maar het kan gebeuren. We hadden in de eerste helft wel vaak balbezit maar creëerden weinig kansen.”

Club speelde een sterke tweede helft. “In de tweede helft was het pushen, pushen, pushen. Het leverde bijna de 1-1 op via Okerere maar gelukkig schoot Diatta in de slotfase alsnog de gelijkmaker binnen. Meer dan verdiend, want zelfs de zege zat erin. Als er een ploeg moest winnen vandaag, dan waren wij het. We hebben ons spel gespeeld en waren niet onder de indruk van de helse omstandigheden. Ik denk dat we die derde plaats hebben veiliggesteld.”

Tegen Real Madrid moet Club het wel doen zonder doelpuntenmaker Krépin Diatta en Clinton Mata, die bij het vieren van de goal hun tweede gele kaart kregen. “Dat is jammer want het zijn twee belangrijke spelers. Maar onze kern is groot en sterk, we moeten dit opvangen. We hebben ook Ruud Vormer drie matchen moeten missen, maar we hebben bewezen dat het ook zonder hem kan. Het is nu aan twee andere jongens om hun kans te grijpen.”