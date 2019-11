Man met blonde pruik probeert twee jongens te ontvoeren in Ronse: “Slachtoffer werd enkele meters meegesleurd, maar kon weglopen”

Ronse - Een man heeft onlangs geprobeerd om twee jongens van tien en elf jaar te ontvoeren in Ronse, zo meldt het VTM-programma Faroek. Opvallend: bij beide ontvoeringspogingen droeg de verdachte een blonde pruik. De politie roept mogelijke getuigen op om zich zo snel mogelijk te melden.

De eerste poging vond plaats op donderdag 7 november. Een jongen van elf wandelde iets voor 18 uur in de Olifantstraat. Hij was op zijn gsm bezig en keek dus naar beneden toen hij plots de voeten van een man voor zich zag. “De jongen ging wat achteruit en probeerde de man langs rechts te passeren, maar de man kwam weer voor hem staan, pakte de pols van de jongen vast en trok hem mee”, aldus parketmagistrate Eva Brantegem. “De man kon de jongen enkele meters meesleuren, maar dan kon de jongen zich losrukken en naar huis lopen.”

Exact twee weken later wandelde een jongen van tien iets na 17 uur van de muziekschool naar zijn oma en opa toen hij in de Sint-Pietersnieuwstraat een man achter zich opmerkte. De jongen stapte door, maar plots legde de man zijn arm om de schouder en nek van de jongen. “De jongen schrok en vroeg: wie bent u? Wat doet u? De man deed enkel teken dat de jongen moest zwijgen. Gelukkig kwam er op dat moment net een getuige aan en kwam ook de opa van de jongen net vanachter de hoek. De jongen kon zich losrukken en naar zijn opa lopen. De verdachte wist wel te ontkomen.”

De politie en het parket doen een dringende oproep naar getuigen. Er zijn twee robotfoto’s gemaakt van de man, één met en één zonder pruik. “De tweede jongen zag hem even zonder pruik”, aldus Brantegem. “Het gaat om een blanke, kalende man, met kleine plukjes donker haar en een langwerpig gezicht. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en heeft een normale lichaamsbouw. Hij zou zo’n 40 jaar zijn. Op 21 november droeg hij een lange mantel, twee weken eerder een bruin-blauwe trui met kap, waarbij hij de pruik over de kap droeg. Bij beide incidenten droeg hij een zonnebril.”

Ondertussen hebben de scholen uit Ronse een brief rondgestuurd waarin ze ouders en leerlingen oproepen tot waakzaamheid.

Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

Reconstructiebeelden. Foto: FAROEK