De eerste negen maanden van dit jaar vielen al 372 doden op Belgische wegen

De eerste negen maanden van dit jaar vielen 372 verkeersdoden in België. Een stijging van zeventien procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo berekende verkeersinstituut Vias. Toen vielen er 319 doden. Nochtans was er met drie procent minder dodelijke slachtoffers een lichte daling in de zomermaanden. “De stijging is vooral te wijten aan de eerste zes maanden die een catastrofe waren op onze wegen”, klinkt het. De stijging was het grootst in Wallonië (van 150 naar 190). In Vlaanderen was die veeleer beperkt (van 160 naar 168).