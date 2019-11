Derde plaats en Europa League wenkt voor Club: Galatasaray kan enkel met zege nog voorbij Club Brugge

Een wereld van verschil, het doelpunt in blessuretijd van Krépin Diatta. Club Brugge blijft derde met drie punten en heeft de overwintering in het vangnet van de Europa League binnen handbereik.

Club Brugge krijgt op de slotspeeldag het bezoek van Real Madrid, Galatasaray moet naar Parijs voor een bezoek aan Paris Saint-Germain. Dankzij het doelpunt van Diatta beginnen de Bruggelingen met een voorgift aan de slotspeeldag. Niet enkel hebben ze een punt meer dan de Turken, door het doelpunt buitenshuis doet de competitieleider ook beter dan de Turken in het onderling duel. Besluit: Galatasaray heeft aan een gelijkspel in Parijs onvoldoende om de Bruggelingen, ongeacht hun resultaat, van de derde plaats te stoten. Enkel als Galatasaray in Parijs wint, worden de Bruggelingen verplicht zelf ook van Real te winnen. Bij eender welk ander resultaat van de Turken, hoeft Brugge niet eens iets te sprokkelen tegen Hazard en co.