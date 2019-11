Campagne schiet in verkeerde keelgat: “Jongeren in een rolstoel laten plaatsnemen, dat wekt alleen maar medelijden op”

Een campagne die Vlaamse jongeren wil laten ervaren hoe het is om met een handicap door het leven te moeten, krijgt harde kritiek van … een vereniging die net ijvert voor meer begrip voor handicaps. Jongeren in een rolstoel laten zitten is volgens vzw GRIP ‘inspiratieporno’. “Het wekt alleen maar medelijden op.”

Tientallen Vlaamse jongeren krijgen de komende maanden op school of in de jeugdbeweging een ‘virtual reality’-bril op. “Ze kunnen daarmee ervaren hoe het is om in een rolstoel in gezelschap te zitten, hoe een oma met dementie een familiebezoek ervaart, of wat een slechtziende persoon meemaakt als hij de trein wil nemen”, zegt Samana, het vroeger CM Ziekenzorg, dat op dinsdag haar campagne Jonge Helpende Handen presenteerde. Een gelijkaardige campagne bereikte vorig jaar zo’n 1.500 kinderen.

Maar het initiatief kreeg op dinsdagavond striemende kritiek in een persbericht van de vzw Grip. “Hun kijk op handicap is wraakroepend”, vindt Xavier Deruytter. Hij spreekt onverholen over “inspiratieporno”. “Dat is een term uit de wetenschappelijke literatuur”, verduidelijkt hij.

“Dit soort acties wekt alleen maar medelijden op. Jongeren vinden het achteraf “erg dat iemand in zo’n situatie zit”, maar het enige duidelijke resultaat is dat de jongeren hun eigen situatie hoger inschatten. “Wat ontbreekt is de duiding van iemand met een handicap”, zegt Deruytter. Grip ijvert voor een betere integratie, en laat mensen met een handicap getuigen in scholen. “Je ziet duidelijk dat hier niet iemand met een handicap aan heeft meegewerkt.”

Regisseuse in rolstoel

“Klopt niet”, zegt Ron Reuman, die de campagne op poten zette. “We hebben ons laten bijstaan door een regisseuse die in een rolstoel zit. We hebben dit op voorhand uitvoerig getest. Dit soort beleving komt écht hard binnen. Jongeren worden er stil van. De meest gehoorde reactie is dat ze zich in het vervolg anders gaan gedragen tegenover mensen met een handicap. We willen jongeren prikkelen, en daar heb je maar één minuut de tijd voor.”

“Van alle tijden”

Een campagne waarbij jongeren een handicap moeten ervaren, lijkt nochtans van alle tijden. “Ik ben bijvoorbeeld vorig jaar nog naar een ‘diner in het donker’ geweest bij de vzw Licht en Liefde”, zegt Johan Touré, directeur bij Samana. “Bij zulke acties merken we dat mensen over het onderwerp beginnen praten. Ik begrijp deze organisatie niet. Ons doel is toch hetzelfde?”

Samana en vzw Grip besloten op dinsdagavond dat ze binnenkort zullen samenzitten om de campagne te bespreken.