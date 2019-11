Thibaut Courtois met de schrik vrij: van strafschop en rood naar vrije trap voor Real Madrid

Schrikmoment voor Thibaut Courtois in de partij tegen Paris Saint-Germain. De Rode Duivel zag net voor de rust PSG-aanvaller Icardi op zich afstormen en kwam te laat met zijn tackle. Scheidsrechter Dias trok rood en wees naar de stip, maar werd achteraf door de VAR gewezen op een eerdere fout op het middenveld.

Thibaut Courtois leek zich al te hebben neergelegd bij de strafschop, maar volgens de nieuwe reglementen kon hij hiervoor geen rood meer kregen, tenzij de fout buiten het strafschopgebied zou zijn gebeurd. Maar dan kon het geen penalty zijn.

Scheidsrechter Dias werd door de VAR echter naar de zijlijn gesommeerd. Om te zien of de fout binnen of buiten het strafschopgebied was gebeurd, dacht iedereen. Behalve de VAR. De ‘ref-in-het-busje’ wees de scheidsrechter echter op een duwfout van PSG-middenvelder Gueye op Madrid-speler Marcelo. Fout volgens de VAR, en scheidsrechter Dias geraakte eveneens overtuigd. Resultaat: een vrije trap voor Real Madrid in plaats van strafschop en rood tegen.